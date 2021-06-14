Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç - Haberler | Güncel

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kadınhanı'dan Konya istikametine seyreden Recep Savaş idaresindeki 42 YH 609 plakalı tır ile Hasan Göktaş yönetimindeki 42 BL 189 plakalı panelvan, Köylütolu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, panelvanın sürücüsü ağır yaralandı, aynı araçta bulunan Melek Göktaş ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı Hasan Göktaş Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç

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