Konya'da tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Konya'da tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

22.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:28
Konya'da tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Orhan Güleç (56) yönetimindeki 42 ABR 235 plakalı tır, Seydişehir-Antalya karayolunun 5. kilometresinde Madenli Mahallesi yakınlarında Yusuf Çelik (30) idaresindeki 42 EB 939 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik ile aynı araçta bulunan Yusuf Erdal yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yusuf Erdal, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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