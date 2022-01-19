Konya'da tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti

KONYA (İHA) - Konya'da sokağa giren tırın altında kalan 74 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10524. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin K. idaresindeki 42 L 6054 plakalı tır, sokağa girdiği sırada sokakta yürüyen Mehmet Kale'ye (74) çarptı. Tırın altında kalarak ezilen yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Kaza sonrası kaza yerine gelen Mehmet Kale'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kale'nin cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA