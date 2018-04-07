Konya'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Abdulkadir Geylani Kaya idaresindeki 42 AAU 13 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Sitesi Kavşağında devrildi.
Kazada yaralanan Kaya, çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkarıldı.
Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan bir süre trafiğe kapatılan Konya- Aksaray karayolu, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.