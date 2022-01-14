Konya'da ters dönen otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da ters dönen otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da ters dönen otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Yavuz Görür - Haberler | Güncel

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halil Mete yönetimindeki 42 ADP 384 plakalı otomobil, Halkapınar- Ereğli kara yolu Tont Kalesi mevkisinde kontrolden çıkarak, refüjdeki elektrik direğine ve ağaçlara çarptı. Çarpma sonrası karşı şeride geçen otomobil ters döndü.

Kazada, otomobilde bulunan Tarık Oğul (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Halil Mete ile otomobilde bulunan Yıldırım Kıral ve Furkan Kafalı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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AA / Yavuz Görür - Son Dakika Haberleri

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