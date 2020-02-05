Konya'da tek katlı ev yandı
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Konya'da tek katlı ev yandı

Konya'da tek katlı ev yandıKONYA'nın Kulu ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

05.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:45
Konya'da tek katlı ev yandı

'da tek katlı ev yandı

KONYA'nın ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bulunan ve ailesinin yaşadığı müstakil evde, saat 00.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çetin Yıldız, hemen eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı. Yıldız, ardından itfaiye ekiplerine verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldığı yangında ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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: Konya'da tek katlı ev yandı
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