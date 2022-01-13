Konya'da soba gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Konya'da soba gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'da soba gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Taraşçı Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Ergen (49), evdeki eşi Arife Ergen (46), kızı Tuana Ergen (12) ve Fatma Sözen (78) ile sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirterek 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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