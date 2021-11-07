Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da aralarında husumet bulunan iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişi arasındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

KONYA (DHA) - Selçuklu ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Duranbey Sokakta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada İsmet Toker, kardeşi Bayram Toker, Mustafa B. ve Burak B. ile kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı 5 kişi araç ve ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

YARALILARDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Toker Meram Tıp Fakültesinde, kardeşi Bayram Toker ise Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Son Dakika Haberleri
Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi

Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi

 Aldatıldığından şüphelenip arkadaşını vurdu, eşini arayıp 'sıra sende' diye tehdit etti

Aldatıldığından şüphelenip arkadaşını vurdu, eşini arayıp "sıra sende" diye tehdit etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title