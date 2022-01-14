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Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti

Konya'da silahla vurulan genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahla vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kadınhanı'nda kaymakamlık, adliye ve emniyet binasının da bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, R.D. (17) ile aralarında husumet bulunan Mustafa Aydın (22) ve A.F.D. alanda karşılaştı. R.D. yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Mustafa Aydın olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Aydın, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Aydın'ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli R.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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