Konya'da saman yüklü tır yandı
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Konya'da saman yüklü tır yandı

10.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:31
Konya'da saman yüklü tır yandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman balyası yüklü tır yandı.

Nuri Altınkaya idaresindeki 42 ETU 36 plakalı saman yüklü tır, ilçeye bağlı Karayusuflu Mahallesinde seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin üzerine yangını fark eden sürücü Nuri Altınkaya, aracını durdurup itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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