Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı (2)
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Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı (2)

14.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:13
Konya'da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı (2)

25 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞI OLACAK Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da bugün sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu.

25 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI AŞI OLACAK 

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da bugün sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu. Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanının aşı olacağını belirten Koç, "Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanımızın aşılama işlemini bugün başlatmış bulunuyoruz. Bu sistem gayet şeffaf bir sistem. Herkesin T.C. kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş, hekim ve sağlık çalışanlarınca aşının barkodu okutularak yapılan kişiye özel bir işlem. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş ve üstü kronik hastalıkları olanlar büyüklerimizi, daha sonra huzurevi ve yaşlı bakım evinde bulunanları, sonra da 65 yaş üstü bütün nüfusu aşılacağız. Ardından bakanlığımızın belirlediği risk grupları talimata göre aşılanacak" dedi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AZALDI 

Koç, kentteki koronavirüs vaka sayısında azalma olduğunu belirterek, "Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde vaka sayılarında önemli düşüş yaşamaktayız. Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız, gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre azalmış durumda" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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