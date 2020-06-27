Konya'da parkta yüksek sesle konuşma cinayetinde 4 tutuklama Konya'da parkta yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü kavga olayı ile ilgili 4 kişi tutuklandı.

Konya'da parkta yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü kavga olayı ile ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 25 Haziran saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mengene Mahallesi Arıcı Sokak'ta bir park içerisinde yaşandı. Parkta oturan Derviş Bakım (40) telefonla konuşmaya başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen şüpheli bir kişi, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'la tartıştı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir süre sonra arkadaşlarını alarak olay yerine geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Derviş Bakım kalça ve bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bakım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yapılan soruşturma kapsamında olayla ilgili şüpheliler R.A., Y.D., M.Ç., M.Ö., H.A. ve suça sürüklenen çocuk R.D.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri kaydedilerek, "Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler R.A., Y.D., M.Ç. ve suça sürüklenen çocuk R.D. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer şüpheliler M.Ö. ve H.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verilecektir" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA