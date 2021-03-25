Konya'da, park halindeki otomobilde yangın

KONYA'nın Kulu ilçesinde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'nde Elvan Özkan'a ait, 42 ANF 573 plakalı, park halindeki otomobilde, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, bir anda otomobili sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ