Konya'da "Oyun Tasarımında Güncel Yaklaşımlar" konuşuldu

KONYA (AA) - Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında, "Oyun Tasarımında Güncel Yaklaşımlar" semineri gerçekleştirildi.

Kılıçarslan Meydanı'nda kurulan alanda yapılan seminere çevrim içi bağlantıyla katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Modelleme ve Simülasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Sürer, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sanal gerçeklikle yapılan çizimlerle ilerleyen kendi geliştirdikleri oyun hakkında bilgi veren Sürer, "Çizim yapmak insanlığın tarih başından beri uyguladığı bir şey. Mağara duvarlarında dahi bir takım çizimler bulunuyor. Biz de acaba yapay zeka kullanarak, çizimleri tanıyarak oyunla etkileşim olarak kurabilir miyiz? diye veri tabanlarını taradık. Makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak, bunları gruplandırdık. O sistemi farklı algoritmalarla eğittik, test ettik." diye konuştu.

Oyunun belli aşamaları olduğunu aktaran Sürer, şöyle devam etti:

"Oyunda kullanıcı olarak bir zorlukla karşılaşıyorsunuz, çözmeniz gerekiyor. Mesela bir anahtar çiziyorsunuz sistem bunu tanıdığında kapıyı açıyor. Sistemde buna benzer durum ve ilgili çizimlerle ilerlemeye başlıyorsunuz. Eğer ilgisiz bir şey çizerseniz oyunda ilerleyemiyorsunuz. Biz olabildiğince ipuçları vermeye çalışıyoruz. Oyunu 18 kişide test ettik. oynayanlardan olumlu geri dönüşler aldık. Oyunu geliştirme ve daha iyi hale getirme şansımız da oldu."

Sürer, oyun tasarımında güncel yaklaşımların öneminin ülke için önemli olduğunu da ifade etti.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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