Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
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Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 42 SS 525 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Tarla kenarındaki boş araziye devrilerek ters dönen aracın sürücüsü M.U. ve yolcular M.K., M.E.S. ile adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir ve Hüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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