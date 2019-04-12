Konya'da Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Konya'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Konya'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sami Çelik (48) idaresindeki 38 ZS 933 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 25'inci kilometresinde, tali yoldan ana yola çıkmak için bekleyen Osman Baran'ın kullandığı 34 BCG 770 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı otomobil sürücüsüyle aynı araçtaki Zümra Berre (7), Demet (33) ve Süleyman Çelik (74) ile Atilla Rüzgar (14), kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Baran'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga konuldu.
Kaynak: AA