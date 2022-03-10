Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Hadim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

HADİM, KONYA (İHA) - Konya'nın Hadim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Eser (56) idaresindeki 42 DHJ 62 plakalı otomobil seyir halindeyken Dedemli Mahallesi yol ayrımı yakınında kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Eser, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi ise itfaiye, ilçe jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansla Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Eser'in ilçeye bağlı Dolhanlar Mahallesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Konya, Hadim, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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