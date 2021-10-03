- Konya'da otomobil alev alev yandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Çayhan Mahallesi Baraj mevkiinde bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T'ye ait park halindeki 01 ADJ 703 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.