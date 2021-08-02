Konya'da nüfusa oranla en çok aşılama yapılan ilçe Halkapınar

Kovid-19'la mücadele kapsamında Konya genelinde 31 ilçede nüfusa oranla en fazla aşılama yapılan ilçesi, yüzde 77.63 ile Halkapınar oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Konya genelinde 31 ilçede nüfusa oranla en fazla aşılama yapılan ilçesi, yüzde 77.63 ile Halkapınar oldu.

Birinci doz aşılamada 77,63 oranına, aşısı tamamlan kişi oranında ise yüzde 53,85'lik orana ulaşan Halkapınar'ın, aşılamada Konya'nın ilçeleri arasında birinci olduğu öğrenildi.

Halkapınar Kaymakamı Hamza Selçuk, aşılama konusuna çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız ve sağlık personelimizle koordineli şekilde, yerinde aşılama çalışmaları başlattık ve halen de devam ediyoruz. Cuma günleri vatandaşlarımızın yoğun olarak toplandığı Merkez Ağa Cami ve ilçe pazar yerinde aşı çadırı kurularak vatandaşlarımızın aşıya daha kolay ulaşmalarını sağladık. Bu çalışmalarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz. Konya genelinde aşılamada yüzde 75'in üstünde aşılama oranı ile Kovid-19 risk haritasında rengi maviye dönen ilk ilçe olduk. Hedefimiz ilçemiz genelinde herkesin aşılanmasını sağlayarak vatandaşlarımızı koronavirüs salgınından korumak ve toplum sağlımızın korunmasına yardımcı olmak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür