Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
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Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

12.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:37
Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

KONYA'nın Seydişehir, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde mutasyonlu virüs tespit edilen vakaların olduğu mahallelerde karantina sürüyor.

KONYA'nın Seydişehir, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde mutasyonlu virüs tespit edilen vakaların olduğu mahallelerde karantina sürüyor. Mahalleli de tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam ediyor. 

Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin 3 ferdinde, Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 9 kişide mutasyonlu virüs görülmesi üzerine alınan karantina kararının uygulanmasına devam ediliyor. Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'nde de mutasyonlu virüs tespit edilen ailelerin bulunduğu evlerde karantina sürüyor. 7 gün sürecek karantina kapsamında virüslü ve temaslı kişiler dışındaki mahalleli, tedbirler kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebiliyor. Jandarma ekipleri de mahallelerde giriş ve çıkışları kontrol ediyor. 

  


Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor
Konya'da, mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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