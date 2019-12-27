Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü - Haber

Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52
Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

'nın ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Metin Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 plakalı mandalina yüklü kamyon, Mahallesi'nde devrildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki H.G'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler