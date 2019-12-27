Konya'da mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52
Konya'nın Ereğli ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Metin Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 plakalı mandalina yüklü kamyon, Zengen Mahallesi'nde devrildi.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü ile araçtaki H.G'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cenazeleri hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA