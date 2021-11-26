Konya'da lisede kavga - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da lisede kavga

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Konya'da lisede kavga

KONYA'da bir lisede kavga eden 2 kız öğrencinin, konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı.

KONYA'da bir lisede Kavga eden 2 kız öğrencinin, konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı. Çağırılan polis ekiplerinin ifadesini almak için polis merkezine götürmek istediği veliye, diğer öğrencinin yakınları saldırmak istedi. Yaşanan arbede, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti. Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi. Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi. Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

 Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

Genç kızı takip ettiği anlar korkutmuştu! Yankı uyandıran olaydaki şahıs Afgan çıktı, sınır dışı edilecek

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title