Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı

08.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:04
Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde lastiği patlayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Karapınar-Emirgazi kara yolunun 10. kilometresinde, Konya Büyükşehir Belediyesine ait, Cumali Yılmaz'ın kullandığı 42 ELG 39 plakalı yolcu otobüsünün ön lastiklerinden biri patladı.

Otobüsün devrilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ikisi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

İlgili Haberler

Lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
Lastiği patlayan midibüs devrildi: 14 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da lastiği patlayan belediye otobüsü devrildi: 14 yaralı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:07:31. #1.14#
title