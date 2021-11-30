Konya'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni Mehmet Tosun'un cenazesi toprağa verildi.
KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni Mehmet Tosun'un cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü özel hastanede yaklaşık bir ay solunum cihazına kaldıktan sonra yaşamını yitiren Tosun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.
Tosun'u son yolculuğunda ailesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı.
Mehmet Tosun'un iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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