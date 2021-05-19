Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi

Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Eylül ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan adına park yapılacak üniversitenin kampüsündeki alana fidan dikildi.

Eylül ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan adına park yapılacak üniversitenin kampüsündeki alana fidan dikildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, SÜ Kampüs Camisi ve rektörlük binası arasında park yapılacak alanda gerçekleştirilen programda, bu bölgede mevcut dokunun korunarak düzenleme yapılacağını anlattı.

Usta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 102 yıl önce başlatılan bir zaferin gençlere armağan edilmiş olmasının heyecanını bizler de bugün yaşıyoruz. Bu anlamlı günde istedik ki, genç arkadaşlarımızla salgın sürecinde hayatını kaybetmiş, bu ülke için çalışan, emek veren Merve Mercan'ın adının verileceği parkta hayat bulacak fidanları dikelim." diye konuştu.

Merve Mercan'ın tüm sağlık çalışanları için simge isim olacağını dile getiren Usta, salgınla mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Usta, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merve Mercan'ı anarken, hepimizin salgınla mücadeleye ne kadar önem vermemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle aşılama sırası gelen herkesin aşılamaya aksatmadan katılmasını ve aşılarını yaptırmasını Merve Mercan'ın ismini anarken vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum."

Gençlerin huzurla, güvenle yaşayacakları bir ülke için çalıştıklarını vurgulayan Usta, park olacak 32 bin metrekarelik bu alanda teknolojik olarak da gençlerin ihtiyaç duyacakları imkanların sağlanacağını anlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Merve Mercan'ın isminin verileceği alanda ilk fidan dikim etkinliğini yaptıklarını dile getirerek, "Merve Mercan, genç bir kardeşimizdi, tıp öğrencisiydi. Bizim için çok büyük bir kayıp." dedi.

Etkinliğe SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, AK PArti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı ve gençler katıldı.

Konuşmaların ardından Usta ve beraberindekiler, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının isimlerinin verildiği fidanları dikti, can sularını verdi.

SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, geçen yıl 10 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi
Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi
Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi
Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Hande Erçel Pınar Altuğ
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:08:45. #1.15#

title