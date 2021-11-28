Konya'da kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 yaralı

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. yönetimindeki 42 AIZ 901 plakalı otomobil, Beyşehir-Sadıkhacı Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Menfeze düşerek devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA