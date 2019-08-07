07.08.2019 04:09

Konya'da komşuların silahlı kavgası: 1'i çocuk, 3 yaralı

KONYA'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi silahla yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. Yüksel Ö. (59), iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Hüseyin S. ile dün belirlenemeyen nedenle kavga etti. Diğer komşuların araya girmesiyle kavga sona erdi. İki komşu bugün yeniden kavga etti. Kavga sırasında Yüksel Ö.'nün birlikte yaşadığı öne sürülen Şükran Y.(49), Hüseyin S.'nin yüzüne biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen Hüseyin S., evinden pompalı tüfeği alıp geri döndü. Hüseyin S.'nin rastgele ateş açması sonucu Yüksel Ö., Şükran Y. ve Şükran Y.'nin torunu Mahmut Efe I. (2), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hüseyin S. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA