Konya'da komşular arasında çıkan kavgada karı-koca silahla vurularak öldü
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Konya'da komşular arasında çıkan kavgada karı-koca silahla vurularak öldü

21.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:06
Konya'da komşular arasında çıkan kavgada karı-koca silahla vurularak öldü

Konya'da aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuların kavgasında karı-koca silahla vurularak öldürüldü.

Konya'da aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuların kavgasında karı-koca silahla vurularak öldürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesinde Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde Ö.C. aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Gonca Pekşen Koçak ve eşi Abdulkadir Koçak ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C. Koçak çiftine tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Abdulkadir ve Gonca Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Ö.C. otomobille olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri zanlıyı İstanbul Caddesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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