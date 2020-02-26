Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı
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Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

26.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:37
Konya'da kalp krizi geçiren hastaya hava ambulansı

'nın ilçesinde geçiren bir hasta hava ambulansıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan (49) evde bulunduğu sırada bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının vermesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Fevzi Yıldırım evde yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Fevzi Yıldırım için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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