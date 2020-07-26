Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kahvehanede çıkan tartışma sonucunda av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana gelen olayda kahvehane sahibi 64 yaşındaki C.K. ile iş yerine çay içmek üzere gelen 47 yaşındaki müşteri Yüksel Şan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu, kahvehane sahibinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu boynundan vurulan Şan, olay yerinde can verdi.

ZANLIYI YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olay sonrası firar eden kahvehane sahibinin yakalanması için çalışma başlatırken görgü tanığı kişilerin ifadesine başvurdu. Şan'ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak amacıyla Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA