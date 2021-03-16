Konya'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Konya'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

16.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:26
Konya'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Konya'da kaçak nargile tütünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçak nargile tütünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün üretim ve satışının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde, 2 bin 713 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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