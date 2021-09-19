Konya'da 'İrfan Yaşam Merkezi' açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da "İrfan Yaşam Merkezi" açıldı

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da

Konya'nın ilim, kültür, sanat hayatına katkı sağlayacak "İrfan Yaşam Merkezi" açıldı.

Konya'nın ilim, kültür, sanat hayatına katkı sağlayacak "İrfan Yaşam Merkezi" açıldı.

İrfan Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İshak Mazı yaptığı yazılı açıklamada, merkezin, geleneksel Konya evleri mimarisine uygun olarak tasarlandığını, tarihi görünümü ve modern donanımıyla her kesimden misafirlerini ağırlayacağını kaydetti.

Merkezin, Mevlana türbesine yaklaşık 150 metre uzaklıkta olduğunu aktaran Mazı, şunları kaydetti:

"İrfan Yaşam Merkezi içerisinde yönetim merkezleri, toplantı salonları, konferans salonları, kütüphane, çok amaçlı salonlar, fuaye ve sergi alanları, kafeterya-mutfak, misafirhaneler, teknoloji-tasarım merkezi, çocuk oyun alanı, sanatsal faaliyetler kurs merkezi, oyun salonu, bay-bayan mescitler, spor salonları yer almaktadır. Merkezde seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar, atölye çalışmaları ve çalıştaylar yapılacak. Periyodik Mesnevi sohbetleri ve alanında uzman hocalar eşliğinde kaynak eser okumaları yapılacak, halka açık geleneksel sanatlar ve temalı fotoğraf sergileri düzenlenecek. Musiki ve enstrüman eğitimleri, geleneksel sanatlar, dil eğitimleri ve fotoğrafçılık kursları düzenlenecektir. Kermesler, konserler, genç erkek ve kızlara yönelik 'Gençlik, Spor ve İzcilik' faaliyetleri düzenlenecektir."

Merkezin açılışına AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Server Yaşam Vakfı adına Feridun Uysal, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti il, ilçe başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldı.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Gazeteler Ali Uğur Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Marcao Fatih Terim Domagoj Vida Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da 'İrfan Yaşam Merkezi' açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:18:15. #1.17#