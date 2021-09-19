Konya'da "İrfan Yaşam Merkezi" açıldı

Konya'nın ilim, kültür, sanat hayatına katkı sağlayacak "İrfan Yaşam Merkezi" açıldı.

İrfan Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İshak Mazı yaptığı yazılı açıklamada, merkezin, geleneksel Konya evleri mimarisine uygun olarak tasarlandığını, tarihi görünümü ve modern donanımıyla her kesimden misafirlerini ağırlayacağını kaydetti.

Merkezin, Mevlana türbesine yaklaşık 150 metre uzaklıkta olduğunu aktaran Mazı, şunları kaydetti:

"İrfan Yaşam Merkezi içerisinde yönetim merkezleri, toplantı salonları, konferans salonları, kütüphane, çok amaçlı salonlar, fuaye ve sergi alanları, kafeterya-mutfak, misafirhaneler, teknoloji-tasarım merkezi, çocuk oyun alanı, sanatsal faaliyetler kurs merkezi, oyun salonu, bay-bayan mescitler, spor salonları yer almaktadır. Merkezde seminerler, paneller, sempozyumlar, konferanslar, atölye çalışmaları ve çalıştaylar yapılacak. Periyodik Mesnevi sohbetleri ve alanında uzman hocalar eşliğinde kaynak eser okumaları yapılacak, halka açık geleneksel sanatlar ve temalı fotoğraf sergileri düzenlenecek. Musiki ve enstrüman eğitimleri, geleneksel sanatlar, dil eğitimleri ve fotoğrafçılık kursları düzenlenecektir. Kermesler, konserler, genç erkek ve kızlara yönelik 'Gençlik, Spor ve İzcilik' faaliyetleri düzenlenecektir."

Merkezin açılışına AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Server Yaşam Vakfı adına Feridun Uysal, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti il, ilçe başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldı.