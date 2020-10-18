Konya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
18.10.2020 01:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 01:58
Konya'nın Meram ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Konya'nın Meram ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki 42 AAR 414 plakalı otomobille S.Y'nin kullandığı 42 AFJ 77 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolunun 21. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan İ.Y, S.E, F.G, S.O, M.Y, İ.Y. ve Z.K, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi ile Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun