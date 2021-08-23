Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Müftü Mahallesi Seydişehir çevre yolu üzerinde, Ahmet Y. idaresindeki 42 BF 954 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa G. yönetimindeki 42 M 0380 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Y. sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak diğer sürücüyle birlikte kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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