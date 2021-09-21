Konya'da iki aracın çarptığı büyükbaş hayvan sürüsündeki 2 hayvan telef oldu
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kara yolundan geçen büyükbaş sürüsüne karşı yönlerden gelen iki aracın çarpması sonucu 2 hayvan telef oldu, araçlarda hasar meydana geldi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kara yolundan geçen büyükbaş sürüsüne karşı yönlerden gelen iki aracın çarpması sonucu 2 hayvan telef oldu, araçlarda hasar meydana geldi.
B.T. (45) yönetimindeki 07 AC 0450 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 42 ZJ 570 plakalı otomobil, Yalıhüyük- Seydişehir kara yolu Saray Mahallesi köprüsünde büyükbaş sürüsüne çarptı.
Kaza nedeniyle iki hayvan telef oldu. Otomobillerde hasar meydana geldi.
Otomobilde bulunan ve kaza nedeniyle sinir krizi geçiren N.T, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yalıhüyük jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri