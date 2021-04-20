Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'da baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'da baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'ndeki Manas Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gölete dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Muhammet Aslan'ın cesedine ulaştı.

Aslan'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da yol verme tartışması silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 9 yaralı
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da gölete giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 22:31:56. #1.14#

title