Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
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Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü

30.01.2021 03:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 03:37
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü

KONYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan bir çocuk yaşamını yitirdi.

KONYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında, paniğe kapılıp pencereden atlayan bir çocuk yaşamını yitirdi. Alevleri söndürüp eve giren itfaiye ekipleri ise annesi olduğu üzerinde durulan kadının da cansız bedenine ulaştı.

Yangın, saat 02.20 sıralarında merkez Meram ilçesi, Aşkan Mahallesi Meltemler Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evi sarması üzerine paniğe kapılan ve pencereden atlayan kimliği henüz belirsiz bir çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüp içeri girdiğinde, yaşamını yitiren çocuğun annesi olduğu tahmin edilen bir kadının cansız bedenine ulaştı.Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü
Konya'da evde çıkan yangında bir çocuk pencereden atladı: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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