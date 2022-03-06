KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA - Haberler

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KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da, şubat ayında eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya karışıp, kaçtığı Trabzonda yakalanan cinayet şüphelisi Yusuf B., tutuklandı.

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da, şubat ayında eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya karışıp, kaçtığı Trabzonda yakalanan cinayet şüphelisi Yusuf B., tutuklandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, 19 Şubat 2022 saat 01.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen Mustafa A., Mümtaz A., Serkan E. ve Nazım Mutlusoy içeri tabancayla girmek istedi. Güvenlik görevlileri de içeri almayınca, aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. 4 müşteri vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla yaralandı. Yaralılardan Nazım Mutlusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri çalışanları Selami Çavdar, Kamil Benekli, Ali İhsan Kayahan, Serkan Aras, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', Figen Doğanay da 'suç delillerini yok etme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ş.Ş.Ö., M.Ç., H.O.T., S.Y., E.Y.K. ve E.B de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından kaçan ve cinayetin asıl şüphelisi olduğu öne sürülen Yusuf B. de Trabzon'da yakalandı. Konya'ya getirilen Yusuf B., dün sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutaklananların sayısı 6'ya çıktı.

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

KONYA'DA EĞLENCE MEKANINDAKİ CİNAYETE 6'NCI TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Caddesi, Selçuklu, Cinayet, Konya, Güncel, Haberler

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