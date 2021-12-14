Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Özbay idaresindeki 63 N 0681 plakalı tır, Argıthanı Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, aracın içerisinde sıkışan Özbay, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü Özbay, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Konya'yı esir alan kum fırtınasının nedeni belli oldu! Perde arkasında yine insan faktörü var

Konya'yı esir alan kum fırtınasının nedeni belli oldu! Perde arkasında yine insan faktörü var

 Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

 Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title