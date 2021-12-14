Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Özbay idaresindeki 63 N 0681 plakalı tır, Argıthanı Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, aracın içerisinde sıkışan Özbay, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü Özbay, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri