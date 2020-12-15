Konya'da devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
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Konya'da devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

15.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:02
Konya'da devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsünün son anda atlayarak kurtulması kameraya yansıdı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde devrilen pancar yüklü traktörün sürücüsünün son anda atlayarak kurtulması kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yukarıçiğil Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, pancar yüklü traktörün, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda hızla yokuş aşağı indiği görülüyor.

Viraja yaklaştığında kontrolünü kaybeden sürücü, kaza yapacağını anlayınca son anda kendini traktörden aşağı atıyor.

Devrilen traktördeki pancarlar yola saçılırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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