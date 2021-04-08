Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, 25 Ocak'ta Sarayönü ilçesine bağlı İnli Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Ahmet K'nin (76) boynunda kırıklar olduğunu tespit etti.

Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, anne ve babasını kaybettikten sonra bir süre dedesi Ahmet K'nin yanında yaşayan M.K. üzerinde yoğunlaştı.

Yapılan otopside Ahmet K'nin tırnaklarından alınan doku örneklerinin torunu M.K'ye ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüpheli M.K'yi Konya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden zanlı, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.K'nin polisteki ifadesinde olay günü hastanede yatan babaannesinin durumunu öğrenmek amacıyla dedesinin evine gittiğini, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, kendisine küfrettiği için dedesini iterek yere düşürdüğünü, ardından da boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Annesini ve babasını kaybeden zanlının, bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullandığı ve dedesi Ahmet K. ile sık sık tartıştığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Ajda Pekkan Bahar Candan
Spor Can Bartu Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:39:32. #1.14#
title