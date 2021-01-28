Konya'da çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u sahibine teslim edildi
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Konya'da çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u sahibine teslim edildi

28.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:46
Konya'da çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u sahibine teslim edildi

Konya'nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Hadim ilçesinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 99'u, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Eğiste Mahallesinde, 23 Aralık 2020 ve 08 Ocak 2021 tarihlerinde çalınan 124 küçükbaş hayvandan 60 koyun ve 39 kuzu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundu.

Ekipler, Çumra ilçesine bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesinde buldukları hayvanları sürü sahibine teslim etti.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındığı, diğer hayvanların bulunması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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