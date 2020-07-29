Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Genellikle filmlerde görülen bir sahne Konya Beyşehir'de gerçek oldu. Boğazı kesilen bir kişi tek eliyle kullandığı araçla hastaneye gitti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde boğazı kesilen bir kişi, kendi kullandığı aracıyla hastaneye gitti. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebeple boğazı kesilen Sedat D. (42) kendi kullandığı aracıyla Beyşehir Devlet Hastanesine geldi. TEK ELLE KULLANMIŞ Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmasından Konya'ya sevk edildi. Sedat D., hastaneye kendi aracıyla tek elle direksiyon kullanarak geldiğini anlattığı öğrenildi. Kaynak: AA