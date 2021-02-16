Konya'da bir mahalledeki mutasyonlu virüs karantinası uzatıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesinde mutasyonlu virüs nedeniyle başlatılan karantina bir hafta daha uzatıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesinde mutasyonlu virüs nedeniyle başlatılan karantina bir hafta daha uzatıldı.

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi'nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için geçen hafta mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini bir hafta daha uzattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun