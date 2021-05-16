Konya'da bir genç girdiği gölette boğuldu
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Konya'da bir genç girdiği gölette boğuldu

Konya'da bir genç girdiği gölette boğuldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'da bir genç, girdiği gölette boğuldu.

Konya'da bir genç, girdiği gölette boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki Manas Göleti'ne iki arkadaşıyla giren Cumali Karagöz (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suya giren ekipler, kısa sürede Karagöz'ün cansız bedenini bularak çıkardı.

Karagöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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