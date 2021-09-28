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Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü

Konya'da alkolün etkisiyle otomobilinde kendisinden geçen genç, yardım için gelen mahalle bekçilerine ateş açtı.

KONYA (İHA) - Konya'da alkolün etkisiyle otomobilinde kendisinden geçen genç, yardım için gelen mahalle bekçilerine ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen ateş etmeyi sürdüren genç, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen mahalle bekçileri H.E. (26) ile A.A. (28) yol ortasında çalışır vaziyette duran ve içerisinden yüksek müzik sesi gelen araç içerisindeki yarı baygın haldeki Mehmet Toker'e (25) yardım etmek istedi. Bekçileri karşısında gören şahıs, aracından inerek belinden çıkardığı tabancasıyla ateş etti ve kaçmaya başladı. Bekçiler, bir yandan kaçıp bir yandan da kendilerine doğru ateş eden genci durdurmak için havaya 4 el uyarı ateşi açtı. Tüm uyarılara rağmen bekçilere doğru 3 el ateş eden şahıs, H.E.'nin silahından çıkan kurşunun sekerek koltuk altına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Alkollü olduğu ve aracında da çok sayıda içki şişesi bulunduğu öğrenilen şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' gibi suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede gence ait 7.65 ruhsatsız tabancanın namlusunda ve şarjöründe atışa hazır mermi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan bekçiler A.A. ve H.E. ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KONYA

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