Konya'da ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

Alaylar 1 Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Havva Gündüz, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı için hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere taşınan Gündüz, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya'da ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Ambulans, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title