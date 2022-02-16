Konya'da ambulans helikopter aort damarı yırtılan hasta için havalandı

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

Alaylar 1 Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Havva Gündüz, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan tetkiklerde aort damarının yırtıldığı için hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.

İlçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen ambulans helikoptere taşınan Gündüz, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.