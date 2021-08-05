Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katlettikten sonra evi ateşe vermek isteyen ve daha sonra ise kayıplara karışan Mehmet Altun, önceki gün özel harekat ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Altun, bugün de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Dedeoğulları ailesinin evine yaptığı baskında aynı aileden 7 kişiye kurşun yağdıran katil zanlısı Mehmet Altun'un işlediği cinayetler, ülkede büyük infial yarattı. Aile bireylerini öldürdükten sonra evlerini de ateşe vermek isteyen, daha sonra ise kayıplara karışan Altun, 6 günlük kaçışın ardından özel harekat polisi ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu saklandığı dağlık alanda kıskıvrak yakalandı.

VALİLİK DE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır" denildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Husumetli oldukları Dedeoğulları ailesinden Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) öldüren katil zanlısı Altun, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.