Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katlettikten sonra evi ateşe vermek isteyen ve daha sonra ise kayıplara karışan Mehmet Altun, önceki gün özel harekat ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Altun, bugün de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Dedeoğulları ailesinin evine yaptığı baskında aynı aileden 7 kişiye kurşun yağdıran katil zanlısı Mehmet Altun'un işlediği cinayetler, ülkede büyük infial yarattı. Aile bireylerini öldürdükten sonra evlerini de ateşe vermek isteyen, daha sonra ise kayıplara karışan Altun, 6 günlük kaçışın ardından özel harekat polisi ekiplerinin önceki gün gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu saklandığı dağlık alanda kıskıvrak yakalandı.

VALİLİK DE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır" denildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Husumetli oldukları Dedeoğulları ailesinden Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) öldüren katil zanlısı Altun, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Gülben Ergen Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Muslera Caner Erkin Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:22:26. #1.15#

title