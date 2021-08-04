KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı