KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
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KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

KONYA'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
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KONYA'DA 7 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI - Haberler
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