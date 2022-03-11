Konya'da 5 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

KADINHANI, KONYA (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Eve yeni gelen Nurettin Turhan, içerideki dumanı ve kardeşlerinin baygın olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kemal Turhan (44), eşi Elif Turhan (42), çocukları Ayşe (22), Nuriye (12) ve Tülin (15) Turhan'ın, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Ambulanslarla 5 kişi, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Turhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.